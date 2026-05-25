Arrolla vehículo “fantasma” y mata a un transeúnte

Luego de intentar cruzar la vía caminando, un hombre identificado como Osvaldo de Jesús “N” (38 años) perdió la vida luego de ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga sobre el libramiento Sur, a la altura de la 18.ª calle Poniente, en la colonia Xamaipak.

El accidente fue reportado aproximadamente a las 19:40 horas a los números de emergencias, lo que movilizó a corporaciones policiacas y cuerpos de auxilio hacia la zona.

Fallecido

Al arribar al lugar, las autoridades localizaron a una persona del sexo masculino que vestía pantalón azul y sudadera verde, el cual se encontraba tendido sobre la vía de comunicación y aparentemente estaba inconsciente, así que solicitaron el apoyo inmediato de paramédicos.

De acuerdo con información recabada por autoridades, la víctima intentaba cruzar el carril que va de oriente a poniente para dirigirse a tomar el transporte público con rumbo a su centro de trabajo, cuando fue embestido por un vehículo que circulaba a exceso de velocidad.

Tras el impacto, el cuerpo de Osvaldo quedó tendido sobre la vialidad, mientras que el conductor responsable huyó del sitio con rumbo desconocido.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar y, tras valorar al sujeto, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, elementos policiacos acordonaron el área y realizaron las primeras diligencias, mientras que personal de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado efectuó el levantamiento del cadáver y su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).

La Fiscalía iniciará una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo en accidente de tránsito, con el objetivo de esclarecer los hechos y localizar al responsable.

Con este caso suman ya 17 personas muertas en accidentes de tránsito en Tuxtla Gutiérrez en lo que va del año.