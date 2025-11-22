Arrollan a motorista en bulevar y fallece

Un motociclista identificado como Eddy Giovani “N”, de 21 años, perdió la vida después de verse involucrado en un accidente vial sobre el bulevar Belisario Domínguez y 4.ª Poniente de la colonia Terán, en el poniente de la capital.

En el percance también participó un vehículo particular tipo sedán.

De acuerdo con versiones recabadas en el sitio, el accidente ocurrió cuando el joven circulaba en la zona a bordo de una motocicleta Italika en color rojo. Sin embargo, al llegar a la altura de la 4.ª Poniente se impactó contra un automóvil Chevrolet de color negro.

No hallan al otro implicado

El impacto provocó que saliera proyectado varios metros, mientras la motocicleta continuó avanzando hasta detenerse adelante. En tanto, el conductor del sedán avanzó unos metros más y finalmente aparcó sobre la acera.

Elementos policiales llegaron minutos después y localizaron tanto la motocicleta como el automóvil abandonado. También hallaron aa Eddy Giovani “N” tendido sobre la vía, quien presentaba una hemorragia en la cabeza, por lo que pidieron apoyo médico urgente.

Paramédicos de Protección Civil (PC) del Estado arribaron para brindarle atención prehospitalaria; no obstante, tras la valoración confirmaron ya no contaba con signos vitales pues presentaba un severo traumatismo craneoencefálico.

Homicidio culposo

Agentes de la Policía Municipal y de la Guardia Estatal Preventiva recabaron datos y entrevistas con testigos, mientras que personal de la Dirección de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia.

Peritos en Tránsito y Vialidad Municipal acudieron para documentar la escena y reunir evidencia para determinar cómo ocurrió el percance y fincar responsabilidades por el homicidio culposo derivado de este hecho.