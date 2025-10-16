Arrollan a motorista en estacionamiento

Un aparatoso percance se registró la tarde del miércoles en el estacionamiento de una tienda comercial ubicada sobre el bulevar Juan Pablo II, a la altura del crucero con el libramiento Norte Oriente, en Tuxtla Gutiérrez.

Un motociclista quedó lesionado luego de ser impactado por un colectivo de la ruta 73, en circunstancias que serán esclarecidas por las autoridades.

No tuvo precaución

El percance sucedió cerca de las 14:35 horas, cuando el transporte público transitaba por el área del estacionamiento y presuntamente el chofer no respetó la preferencia de paso, atropellando a un joven que se desplazaba en su moto.

Debido al golpe, el motociclista cayó violentamente al pavimento, sufriendo múltiples lesiones en sus extremidades y diversos golpes en el cuerpo. Testigos solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del número 911.

Paramédicos del Instituto de Bomberos acudieron rápidamente al lugar y brindaron la atención prehospitalaria al sujeto, quien pese a las heridas decidió trasladarse por sus propios medios a un hospital para recibir atención médica especializada.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio para tomar conocimiento del accidente y ordenar el retiro de las unidades involucradas en el incidente .

Una grúa con plataforma se encargó de remolcar tanto la motocicleta como el colectivo, los cuales fueron enviados al corralón correspondiente mientras se deslindan responsabilidades.