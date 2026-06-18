Arrollan a motorista y fallece en hospital

Trágica muerte encontró un joven motociclista tras se arrollado sobre la carretera federal Palenque-Catazajá, a pocos kilómetros de la colonia Las Joyas de la zona conurbada de Palenque.

Allí, en la carretera se pudo observar al afectado identificado como Víctor “N” y su unidad a pocos metros, ya que presuntamente fue impactado por un vehículo cuyo conductor logró escapar de la escena.

Heridas cobraron vida

Al lugar se movilizaron elementos de distintas corporaciones policíacas, así como paramédicos que atendieron el siniestro y al lesionado, quien después de recibir la valoración primaria, se informó que tenía golpes, lesiones abrasivas y fracturas múltiples.

Aún con vida pero inconsciente, fue trasladado al nosocomio, donde horas más tarde se informó que perdió la vida, por lo que sus familiares solicitaron la intervención de las autoridades investigadoras para poder dar con el presunto responsable y responda por este trágico suceso.