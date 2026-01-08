Arrollan a peatón y el responsable se fuga

Un hombre fue atropellado, el cual quedó malherido sobre el concreto; en tanto, el responsable huyó para evadir responsabilidades, en un hecho ocurrido la mañana del pasado miércoles en Comitán, lo que movilizó a cuerpos de emergencia para atender el incidente.

Alrededor de las 11:00 horas ocurrió el atropellamiento sobre la calzada del Panteón en el cruce con 3.ª avenida Poniente, barrio de La Pileta.

Un sujeto —vestía chamarra de color negro, playera en amarillo con franjas blancas y azules, pants gris y tenis en blanco— pretendió cruzar la vía, pero fue arrollado por una camioneta de color rojo, de acuerdo a testigos.

El conductor responsable al ver lo que provocó, emprendió la huida para evadir responsabilidades. El peatón quedó tendido sobre el asfalto con una fuerte lesión en la cabeza que le provocó un sangrado.

Testigos y comerciantes le brindaron ayuda y lo movieron a un costado de la vía, para evitar que fuera nuevamente atropellado en lo que solicitaban apoyo al número de emergencias 9-1-1.

Al lugar arribó una ambulancia del Sistema de Protección Civil Municipal (PC) para que paramédicos le brindaran los primeros auxilios. Tras revisarlo e inmovilizarlo lo trasladaron al hospital regional. Del incidente tomaron conocimiento agentes de Vialidad y de la Policía Municipal.