Arrollan a repartidor y le quiebran una pierna

Con una probable fractura en una de las piernas resultó un motociclista de reparto en la colonia Bienestar Social, localizada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Eran aproximadamente las 17:45 horas cuando policías de Tránsito y Vialidad Municipal tuvieron conocimiento de un percance con un posible lesionado, por lo cual arribaron de inmediato a la avenida Miguel Hidalgo de la referida colonia.

Corte de circulación

Al llegar les dieron a conocer que un motorrepartidor llevaba a cabo sus labores cotidianas, pero de pronto un automovilista le hizo un presunto corte de circulación.

Del fuerte impacto, el ocupante de la motocicleta salió proyectado del asiento, quedó tendido en el asfalto y acabó con una doble fractura en una de las piernas.

Agentes viales rápidamente solicitaron el apoyo de una unidad de socorro y en minutos se movilizaron los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

La cuadrilla de socorristas le proporcionó los primeros auxilios y después de estabilizarlo lo trasladaron de urgencia a un hospital, para recibir asistencia médica especializada y toma de placas de radiografías.

Mientras tanto, el presunto responsable del accidente huyó del lugar y posteriormente dejó abandonado su automóvil que fue localizado más tarde sobre la 4.ª Sur y 13.ª Oriente.