Arrollan y matan a motociclista en vía a Altamirano

Un joven motociclista falleció durante las últimas horas de la noche del sábado sobre el tramo Comitán-Altamirano, luego de ser atropellado por un automovilista, que tras impactar de frente y arrastrar la motocicleta por 20 metros, huyó del lugar. Esto movilizó a paramédicos, policías y lugareños para atender la emergencia.

Fue alrededor de las 21:00 horas que ocurrió el accidente a la altura del kilómetro 85, en las inmediaciones de la ranchería Señor del Pozo, perteneciente a la demarcación comiteca.

Choque frontal

El fatal percance se dio cuando el conductor de un Volkswagen Vento de color blanco, sin placas de circulación, se dirigía al sur cuando se estrelló de frente contra un motociclista que circulaba a bordo de una Italika DM150 de color negro, mientras iba rumbo a la localidad Villa Hermosa Yalumá, de donde era originario.

El violento choque provocó que Carlos Daniel “N” (23 años) saliera proyectado y quedara tirado sobre la cinta asfáltica; en tanto, el automovilista continuó con su recorrido y arrastró 20 metros la unidad hasta acabar varado en la cuneta, a un costado de la vía de comunicación, después se dio a la fuga y dejó abandonado el sedán.

Pobladores al percatarse del incidente solicitaron el apoyo del número de emergencias 911, por lo que en minutos se presentaron los paramédicos del sistema de Protección Civil Municipal, mismos que confirmaron el deceso ante las graves fracturas que presentó el joven, de oficio mecánico.

Al lugar arribaron los agentes de la Guardia Vial Estatal Preventiva para atender la emergencia, trascendió que los lugareños indicaron actuarían conforme a usos y costumbres, por lo que se encargaron del levantamiento del cadáver y el resguardo de los vehículos, así como de las investigaciones para dar con el automovilista y deslindar responsabilidades.