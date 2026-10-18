Asaltan a chofer en colonia Las Casitas

Un chofer de DiDi fue víctima de un robo con violencia cometido por dos sujetos que se hicieron pasar como pasajeros, en hechos ocurridos la noche del viernes en el cruce de la calle 2 y la calle Puebla de la colonia Las Casitas, al norte de Tuxtla Gutiérrez.

A los números de emergencias se hizo el reporte de un asalto a mano armada, lo que movilizó a las corporaciones policiacas que encontraron a un hombre, quien relató a los oficiales el violento atraco que sufrió. De acuerdo con fuentes policiacas, el sujeto se desplazaba en el sitio junto con los agresores, quienes viajaban en la parte trasera. Al llegar a dicha calle, le mostraron un arma de fuego y lo amagaron; le quitaron el dinero en efectivo y su teléfono celular.

Tras el asalto, los ladrones bajaron de la unidad y huyeron del sitio. En la escena fue abandonada la pistola que utilizaron. Agentes policiacos se presentaron al lugar de los hechos para atender al conductor. Al confirmar el hallazgo del arma, las autoridades acordonaron el área y dieron aviso al personal de la Dirección de Servicios Periciales para que hiciera el levantamiento de la pistola y las diligencias.