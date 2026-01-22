Asaltan a sacerdotes en carretera

Dos sacerdotes y un laico, pertenecientes a la Diócesis de Tapachula, fueron asaltados por sujetos armados en el tramo carretero de Huixtla a Motozintla, a la altura del crucero hacia Tuzantán.

Los delincuentes se apoderaron de dinero en efectivo de las parroquias, una computadora portátil, un cáliz y estolas, que son utilizados en las celebraciones religiosas.

Salen del monte los asaltantes

Se dijo que en una recta de la carretera, les salieron al paso los sujetos que obligaron a detener la circulación del vehículo, para luego despojarlos de todo lo de valor que llevaban y darse a la fuga entre los matorrales.

Tras ello, los sacerdotes dieron aviso a las autoridades policiacas que acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y desplegar un patrullaje en la zona, pero sin resultados positivos que permitieran ubicar y detener a los asaltantes.

Los habitantes de la zona han pedido que se fortalezca la vigilancia en la zona, para evitar que la delincuencia vuelva a operar como ocurría en meses anteriores.