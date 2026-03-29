Asaltan a taxista y dejan abandonada su unidad

Un taxi con reporte de robo fue localizado y asegurado por corporaciones de seguridad, luego de un operativo implementado tras el asalto a su conductor en las inmediaciones del puente de Zacualpa, en la demarcación de San Cristóbal de Las Casas.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador de la unidad —un vehículo Nissan Tsuru del servicio público local con número económico 0050— fue interceptado por dos sujetos que previamente le habían solicitado un servicio desde la zona de la Clínica de Campo con destino a Zacualpa.

Al llegar al punto indicado, los individuos lo amagaron, lo ataron y lo abandonaron en el sitio, para después huir con el automóvil.

Reporte y localización

Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal de San Cristóbal, en coordinación con autoridades estatales, desplegaron un operativo de búsqueda que permitió —mediante el sistema de geolocalización— encontrar la unidad de transporte público.

El automóvil sedán fue localizado en la comunidad de Jech Chentic, en la localidad de Nachig, perteneciente al municipio de Zinacantán, donde quedó asegurado por las autoridades competentes.

Hasta el momento no se ha informado acerca de personas detenidas, mientras que el chofer fue auxiliado y se reporta fuera de peligro.