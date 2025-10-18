Asaltan a taxista y le quitan la cuenta del día

Un taxista fue golpeado, asaltado y despojado de la cuenta por un delincuente que solicitó un traslado a la zona oriente en las últimas horas de la noche del jueves en Comitán.

Esto movilizó a la Policía Municipal y a la Guardia Estatal, consumándose al final del día el tercer atraco violento que se registró en la ciudad contra ruleteros.

Ilícito

Fue cerca de las 22:00 horas que se dio el hecho delictivo sobre la carretera a la ranchería Yocnajab El Rosario, a 300 metros del libramiento Sur, al oriente de Comitán.

De acuerdo con la versión del afectado, un sujeto con un tatuaje de un escorpión en la mano derecha le hizo la parada a su unidad con número económico 1023, y solicitó que lo trasladaran a la ranchería en mención.

Sin embargo, una vez que cruzaron el periférico el individuo lo amagó con un cuchillo al tiempo que un motociclista se le atravesó en su camino.

Agresión

El trabajador del volante fue golpeado y despojado de mil 200 pesos en efectivo, además de otras pertenencias de valor, para que después los delincuentes huyeran sobre la carretera en una motocicleta y se perdieran en la oscuridad de la noche tomando rumbo desconocido. Tras el reporte realizado al número de emergencias 911, se presentaron los agentes de la Policía Municipal y de la Guardia Estatal Preventiva para atender el llamado de auxilio. El afectado acudió ante un agente del Ministerio Público para llevar a cabo la denuncia correspondiente.

Con este ilícito se consumaron tres atracos violentos en un solo día: en la mañana una pareja de motociclistas robó una tienda de agronegocios; en la tarde un taxista fue apuñalado para despojarlo de 700 pesos; y en la noche otro ruletero fue amagado y le arrebataron la cuenta del día.