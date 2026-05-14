Asaltan a taxista y lo hieren de tres cuchilladas

Con tres heridas por arma blanca resultó un taxista luego de resistirse a un asalto en la colonia La Condesa, en la ciudad capital.

El hecho fue registrado alrededor de las 23:55 horas. Elementos policiales se movilizaron a la avenida Palenque, esquina con la calle El Copalillo.

Ahí, se informó que un adulto mayor trabajador del volante trasladaba a unos pasajeros a la citada colonia; sin embargo, al llegar a la dirección antes descrita lo amagaron con un cuchillo.

Acto seguido, lo despojaron de dinero en efectivo, para posteriormente huir en las calles de la demarcación.

Vecinos del lugar solicitaron el apoyo de las unidades de socorros y en minutos acudieron paramédicos voluntarios del Escuadrón De Rescate Y Emergencia De Chiapas (Erech), quienes le brindaron la atención prehospitalaria.

Luego de estabilizarlo, fueron sus familiares quienes lo trasladaron a un hospital para recibir asistencia médica especializada.

Por último, las fuerzas del orden implementaron una intensa movilización sobre el perímetro, sin obtener resultados favorables.