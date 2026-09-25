Asaltan a taxistas y se llevan un vehículo

Hombres armados perpetraron dos asaltos violentos a taxistas en Comitán, en donde los delincuentes despojaron del vehículo a uno de ellos y horas después fue encontrado abandonado en una comunidad en la región Selva, hechos que movilizaron a las corporaciones policiacas.

El primer delito ocurrió en el lado nororiente de la ciudad, en donde un sujeto con sudadera de color rojo, gris y negro, amagó a un trabajador del volante para despojarlo de sus pertenencias y después emprender la huida.

Dan balazo a ruletero

El segundo atraco se dio cuando la unidad del servicio público con número económico 020, del sitio Tenam Premier, prestó el servicio a una persona que le solicitó un viaje a la ranchería San José Obrero, al oriente de Comitán.

Sin embargo, en el transcurso el delincuente amagó al ruletero que opuso resistencia y recibió un disparo en la pierna, siendo despojado además del Nissan Tsuru, en el cual se escapó con rumbo a la frontera con Guatemala.

El taxista fue auxiliado por sus compañeros, recibió atención médica y después se presentó ante un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra para realizar la denuncia y se inicien con las pesquisas.

Horas después, un reporte policiaco confirmó que el vehículo fue hallado en calidad de abandonado en la localidad Ixcán, dentro de la demarcación del municipio de Ocosingo, ubicado sobre la carretera Fronteriza del Sur y la frontera con Guatemala.

Trascendió que una persona del sexo masculino abandonó el transporte público y solicitó apoyo a un motociclista para trasladarlo a otra localidad, pero en el camino también fue amagado y despojado del vehículo para después huir con rumbo desconocido.

Estos hechos delictivos han alarmado a la población comiteca, debido a que también se han reportado asaltos a peatones en diferentes partes de la ciudad, solicitando a las autoridades para que aumenten los recorridos de vigilancia, principalmente durante la tarde y noche.