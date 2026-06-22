Asaltan a un empresario chino y le quitan 200 mp

Un comerciante de origen chino fue víctima de un asalto a mano armada en el barrio Santo Domingo, ubicado en la capital chiapaneca, resultando herido de un disparo en el brazo y siendo despojado de 200 mil pesos.

Violento atraco

El hecho fue registrado alrededor de las 20:10 horas cuando un sujeto, identificado como Wun Chon (50 años), empresario de comida rápida, caminaba sobre el barrio mencionado en la zona centro de la ciudad luego de realizar su oficio.

Sin embargo, el asiático llevaba consigo la cuantiosa cantidad de dinero, por lo que sorpresivamente dos personas del sexo masculino con pasamontañas, a bordo de una motocicleta de color negro y portando una mochila repartidora con las siglas DiDi, lo interceptaron y detuvieron su marcha.

Acto seguido lo amagaron con un arma de fuego. Al resistirse al atraco, uno de los facinerosos accionó el arma e hirió a su víctima de un disparo en el brazo, para luego propinarle una golpiza.

El extranjero acabó por entregar una bolsa negra en donde llevaba los 200 mil pesos. Tras obtener el jugoso botín, el par de delincuentes huyó en la motocicleta y tomó rumbo desconocido.

Por otra parte, las fuerzas del orden señalaron que el agraviado fue subido a un vehículo particular de la marca Toyota Prius y llevado de urgencia al hospital anexo de la Cruz Roja Mexicana.

Sin embargo, debido a lo delicado de las heridas tuvo que ser retirado del nosocomio y trasladado a una clínica privada.