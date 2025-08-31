Asaltan inmobiliaria; más de 100 mil pesos, el botín

Dos sujetos armados asaltaron una inmobiliaria denominada Bosques del Sur, ubicada en el segundo piso de la plaza Bonampak sobre la 15.ª calle Poniente entre la 1.ª Norte y la avenida Central en la capital Tuxtla Gutiérrez, logrando llevarse un botín de 130 mil pesos en efectivo. Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:10 horas, cuando las alarmas se activaron de forma inmediata.

Atraco

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, los hombres arribaron hasta las instalaciones de la inmobiliaria. Tras ingresar al local sacaron armas de fuego con las que amagaron al personal de la empresa y exigieron la entrega del dinero en efectivo. El personal, temiendo por su integridad, entregó la cantidad solicitada, mientras los agresores mantenían la amenaza directa.

Consumado el robo, los ladrones descendieron del inmueble y subieron en una motocicleta en la que huyeron con rumbo hacia el norte de la ciudad, sin que hasta el momento se tenga información de su localización.

Minutos más tarde, peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron para levantar los indicios necesarios y tomar testimonio a los agraviados, con el fin de integrar la carpeta de investigación por el delito de robo con violencia. Hasta el cierre de la edición no se reportaron personas detenidas por este ilícito.