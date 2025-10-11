Asaltan negocio y se llevan ocho mp en efectivo

Un asalto con violencia se registró en las últimas horas de la noche del jueves en un negocio de bebidas embriagantes, ubicado sobre la calzada Conasupo, esquina con el colegio Niños Héroes, en la colonia San José Terán de Tuxtla Gutiérrez.

El hecho movilizó a diversas corporaciones policiacas, aunque los responsables lograron darse a la fuga.

Atraco

De acuerdo con versiones de testigos y reportes oficiales, el incidente ocurrió cerca de las 21:10 horas, cuando dos individuos arribaron al local a bordo de una motocicleta.

En un primer momento se hicieron pasar por clientes, pero al notar que el lugar se encontraba sin más personas presentes, desenfundaron armas de fuego y amenazaron al personal.

Bajo amenazas, los asaltantes exigieron el dinero de la caja registradora y lograron apoderarse de ocho mil pesos en efectivo, producto de las ventas del día. Tras cometer el robo, huyeron rápidamente en la misma motocicleta, tomando rumbo desconocido por calles aledañas.

Escaparon

Minutos después, elementos de la Policía Municipal y Estatal Preventiva arribaron al sitio para tomar conocimiento del hecho.

Los uniformados recabaron testimonios de los empleados y de algunos vecinos que observaron la huida de los delincuentes, pero no lograron obtener pistas sobre su paradero.

El caso fue turnado ante la Fiscalía Metropolitana que abrió una carpeta de investigación por el delito de robo con violencia, con el fin de dar seguimiento al hecho y ubicar a los responsables.