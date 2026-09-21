Asciende a 15 detenidos por ataque en Las Granjas

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó avances de la investigación que se realiza tras los hechos violentos ocurridos en la colonia Las Granjas de Tuxtla Gutiérrez el pasado 18 de septiembre.

En este suceso lamentablemente perdieron la vida tres personas y tres resultaron lesionadas, entre ellas un niño de 10 años de edad.

Las víctimas fueron identificadas como Jorge Álvarez Cruz (57 años), Joel López Arias (45) y Beltrán Martínez Saldaña (62), cuyas necropsias de ley determinaron que la causa de muerte derivó de hemorragias agudas producidas por proyectil de arma de fuego en cavidad craneana.

Asimismo, resultaron heridos Augusto Zárate Herrera y Gilberto Guerrero Pérez, reportados fuera de peligro; mientras que un menor de edad, de identidad reservada, continúa hospitalizado en estado grave por una lesión en el cráneo, el cual recibe atención médica oportuna.

Desplegaron operativo

Llaven Abarca señaló que luego de estos hechos, de manera inmediata se llevó a cabo un operativo conjunto entre corporaciones federales, estatales y municipales, logrando la detención de 15 personas.

Entre ellas, estaban los presuntos autores materiales: Jesús “N” (21), conductor de la motocicleta en la que se cometió el ilícito, y un adolescente de 17 años de edad, de identidad reservada, señalado como quien disparó el arma de fuego.

El resto de los arrestados, entre los cuales se encuentra otra menor de edad, desempeñaba funciones de encubrimiento y halconeo.

Las investigaciones señalan como autores intelectuales a José Luis “N” (32), alias “el Bebe”, líder de la célula delictiva que controla los puntos de venta de narcomenudeo en la zona norte oriente de Tuxtla Gutiérrez.

Asimismo, a Límberg “N”, alias “el Hueso”, quien purga una condena por homicidio calificado en el penal de Ocosingo y habría emitido las instrucciones desde reclusión.

El fiscal detalló que la agresión no se dirigió a objetivos específicos, sino que consistió en una orden para generar eventos violentos, provocar zozobra en la población y amedrentar a otros grupos vendedores de droga al menudeo.

Cateos

Durante las diligencias se ejecutaron cateos que permitieron el aseguramiento del arma homicida, la motocicleta empleada y equipo de protección, incluyendo cascos de motociclista.

Los peritajes de balística comparativa confirmaron que la misma pistola fue detonada en otros dos eventos violentos registrados previamente en Tuxtla Gutiérrez, coincidiendo además el vehículo y los cascos analizados en cámaras de vigilancia.

Tales hechos fueron el 16 de agosto, en la colonia Vida Mejor; y otro el pasado 6 de septiembre en la colonia 27 de Febrero.

Jorge Llaven dio a conocer que continúa la investigación y existen otras personas involucradas, resaltando que en este primer avance ya se cuenta con dos autores intelectuales y dos autores materiales.

Además, mencionó que hasta el fin de semana se habían realizado un total de 15 cateos y una vez que concluyan estas diligencias se realizará un recuento.