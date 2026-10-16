Asciende a tres muertos por agresión en restaurante

A tres aumentó la cifra de muertos en la balacera sucedida detrás del restaurante Roca Mar, ubicado sobre la carretera Tuxtla Gutiérrez-La Angostura, en la localidad Ribera Las Flechas, perteneciente al municipio de Chiapa de Corzo.

Tal como se dio a conocer en este medio, una persona perdió la vida al momento, mientras que dos fueron trasladadas graves.

Habitantes decidieron retirar a uno de los heridos, pero minutos después falleció en el trayecto; asimismo, otra de las víctimas fue valorada por paramédicos de Protección Civil y se confirmó que presentaba un balazo en el abdomen y en el pecho.

Horas más tarde, se informó que el sujeto que pereció en el interior del negocio fue identificado como Mauricio “N” (30 años); además, también perdió la vida José “N” (25) en el hospital general Dr. Gilberto Gómez Maza.

Del tercero no se logró obtener sus datos personales pues fue llevado por un vehículo particular a una clínica privada, en donde se informó que ya no contaba con signos vitales.

Finalmente, un hombre fue detenido por lugareños de la Ribera Las Flechas tras ser señalado como el presunto responsable del ataque armado, quien fue identificado como Wilmar “N”.

Los vecinos de la zona retuvieron al sospechoso y lo entregaron a las autoridades competentes, para que se determine su situación jurídica por los delitos de homicidio y lesiones.

Durante la intervención de las corporaciones policiacas también fue asegurada una camioneta Nissan NP-300 de color blanco, presuntamente relacionada con el caso.