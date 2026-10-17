Aseguran 171 kilos de cocaína en tráiler

Un cargamento de 171.42 kilogramos de cocaína, que eran transportados ocultos en los tanques de combustible de un tractocamión, fueron asegurados por autoridades federales en el puesto de control aduanal Cerro Gordo en el municipio de Huixtla, por lo cual fue detenido el conductor.

La unidad fue sometida a inspección con equipo móvil de Rayos X, así que se detectaron irregularidades en ambos tanques de combustibles; por ello, se procedió a abrirlos y encontraron 170 paquetes.

El personal de la Agencia de Aduanas de México (ANAM), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), participaron en las revisiones con apoyo de binomios caninos especializados en la detección de narcóticos.

En cada uno de los tanques se localizaron 85 paquetes de polvo blanco con las características de la cocaína. También se procedió a la detención del chofer del tractocamión.

Todo lo asegurado y el conductor fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que abrió una carpeta de investigación por delitos contra la salud.

De acuerdo con el reporte del Gabinete de Seguridad Federal se han fortalecido las labores de vigilancia e inspección en la frontera sur del país para prevenir y combatir el tráfico de drogas, así como se ha protegido la seguridad de la población.