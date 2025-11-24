Aseguran 175 kilos de cocaína y detienen a uno

Al menos 175 kilogramos de presunta cocaína que era transportada en una camioneta con placas sobrepuestas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fueron asegurados por autoridades federales, estatales y municipales que detuvieron a una persona, que se hacía pasar como funcionario de esa dependencia federal.

Durante un patrullaje del grupo de seguridad interinstitucional y con la participación de binomios caninos, en Tapachula fue interceptada un vehículo Suburban, color blanco, con placas de la SRE que resultaron falsas y al ser sometida a revisión, se encontró la droga.

Por ello fue detenido José Luis “N”, de 54 años de edad, originario de Hidalgo, quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes que abrieron la respectiva carpeta de investigación por delitos contra la salud.

Operativo en conjunto

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Ejército mexicano, Marina-Armada de México, Guardia Nacional y policía municipal que participaron en el operativo interinstitucional, realizaron la detención y el aseguramiento de la droga.

Las autoridades establecieron que se mantendrá el operativo “Blindaje” mediante el cual se han reforzado las acciones de vigilancia, patrullaje, prevención del delito y combate a la delincuencia en Tapachula.