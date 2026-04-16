Aseguran 202 kilos de cocaína; un detenido

Escondidos en dobles fondos de un vehículo Jeep Patriot eran transportados 202 paquetes de cocaína, mismos que fueron asegurados por autoridades federales, estatales y municipales durante un operativo interinstitucional, en el que fue detenida una persona, esto en Tapachula.

Sin establecerse el lugar, se dijo que la unidad fue interceptada y al ser sometida a revisión en primera instancia encontraron dos paquetes.

El Jeep fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en donde tras una minuciosa revisión se encontró el resto de la droga escondida en un doble fondo en los asientos delanteros.

Las autoridades reportaron que fue detenido Gerardo “N” (45 años), originario del municipio de Tuxtla Chico, quien quedó a disposición de la FGR al igual que la droga y el vehículo, para determinar su situación jurídica por delitos contra la salud.

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Ejército Mexicano, Fiscalía General del Estado (FGE), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, Guardia Nacional (GN), Defensa Nacional y Policía Municipal, participaron en el marco del operativo interinstitucional de seguridad que se mantiene activo en esta zona fronteriza.

Se considera que la droga está valuada en más de 1.5 millones de dólares (mdd), siendo uno de los golpes más fuertes a los traficantes en lo que va del año.

Por ello, se abrió la carpeta de investigación correspondiente con la finalidad de tratar la procedencia y destino de la droga.

Las acciones forman parte de la estrategia coordinada en materia de seguridad, en la que participan autoridades de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de prevenir y combatir delitos relacionados con el trasiego de sustancias ilícitas, se indicó.