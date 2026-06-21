Aseguran 43 toneladas de fertilizante en carretera

Como resultado de un operativo de vigilancia instalado sobre la carretera Ocozocoautla-Malpaso, fuerzas de seguridad estatales y federales aseguraron un cargamento de 43 toneladas de fertilizante y detuvieron al operador de la unidad que lo transportaba.

La acción fue dada a conocer por la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que precisó que en el operativo participaron elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).

Los hechos ocurrieron durante una inspección de rutina en un punto de revisión, donde los uniformados marcaron el alto a un tractocamión International de color blanco, acoplado a un remolque negro.

De acuerdo con los reportes oficiales, la unidad transportaba 43 toneladas de fertilizante con destino al estado de Veracruz.

Al solicitar la documentación correspondiente para acreditar la posesión y traslado de la carga, el conductor no logró comprobar la procedencia legal del producto, por lo que las autoridades procedieron al aseguramiento del fertilizante y de la unidad de carga.

En el lugar fue detenido Fernando “N”, identificado como operador del tractocamión, quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones y la definición de su situación jurídica.

Las corporaciones participantes señalaron que este tipo de acciones forman parte de las estrategias de vigilancia y combate a actividades ilícitas en las principales vías de comunicación de la entidad.