Aseguran 4.4 toneladas de cocaína; 16 detenidos

Gracias al fortalecimiento de las operaciones de vigilancia marítima, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) en funciones de Guardia Costera, dieron severos golpes a la delincuencia organizada en Chiapas y Oaxaca.

Lo anterior al asegurar 4.4 toneladas de cocaína que eran transportadas en una lancha por la vía marítima, en cuyas acciones fueron detenidas 16 personas.

Embarcaciones

A través de un comunicado estableció que en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, en las costas de Chiapas fueron interceptadas dos embarcaciones menores.

En ellas transportaban mil 423 kilogramos de cocaína en 24 bultos y más de dos mil litros de combustibles, siendo detenidas seis personas.

A su vez, en las costas de Oaxaca, el personal naval localizó dos embarcaciones menores que al ser interceptadas se descubrió que llevaban 127 bultos y 42 tabiques, con un peso aproximado de tres toneladas de cocaína.

En estas acciones, 10 personas que iban en las embarcaciones con seis motores fuera de borda fueron arrestadas.

A disposición

Se estableció que en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), los detenidos junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Las dependencias afirmaron que continuarán fortaleciendo las operaciones de vigilancia marítima para inhibir las actividades de la delincuencia organizada, combatir el tráfico de drogas y contribuir al mantenimiento del Estado de derecho y la seguridad.