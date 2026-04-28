Aseguran 904 kilos de cocaína en alta mar

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de Mexico aseguraron 904 kilogramos de cocaína que era transportada en una lancha con tres motores, además detuvieron a seis extranjeros en la costa de Chiapas.

Las acciones se enmarcan dentro de los operativos de vigilancia que mantienen las autoridades federales en las costas del país, en una coordinación entre esa dependencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Decomiso de droga

Fue a unas 65 millas (120 kilómetros) al noroeste de Puerto Chiapas, en donde los elementos de la Armada de México, en funciones de Guardia Costera, interceptaron y aseguraron una embarcación menor con tres motores fuera de borda.

Al llevar a cabo la inspección localizaron 18 bultos con un peso de 904 kilogramos de cocaína y se procedió a la detención de los seis tripulantes, todos de nacionalidad extranjera.

“Esta acción se llevó a cabo tras realizar el seguimiento mediante el sistema de vigilancia marítima, donde se detectó una embarcación con tres motores fuera de borda que realizaba movimientos no propios de la navegación civil”, mencionaron las autoridades en un comunicado.

Golpe al tráfico

Por ello, “de inmediato se ordenó el despliegue de unidades de superficie y aeronavales para verificar su situación e interceptación en alta mar”, añadió.

Se dijo que este golpe a los traficantes representa una afectación de más de 349 millones de pesos, además de evitar que millones de dosis se distribuyan.

Los detenidos y todo lo asegurado fueron puestos a disposición de la FGR que abrió la carpeta de investigación correspondiente por delitos contra la salud, mediante la cual se determinará su situación jurídica.

Asimismo, establecieron que las instituciones de seguridad mantienen las operaciones de vigilancia marítima y aérea en las aguas nacionales para combatir las actividades ilícitas.