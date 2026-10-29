Aseguran a un ebrio y cinco motos en operativo

Un hombre fue detenido y cinco motocicletas aseguradas, mediante operativos realizados por la policía en diferentes zonas de la colonial San Cristóbal de Las Casas.

La autoridad informó que reforzó los patrullajes preventivos y disuasivos en distintos puntos de la ciudad, incluidos La Isla, Tlaxcala, Prudencio Moscoso, Periférico Norte y el crucero de La Hormiga, esto con el objetivo de fortalecer la seguridad y prevenir conductas de riesgo.

Durante estos recorridos, los elementos policiacos inspeccionaron motocicletas y personas, asegurando cinco unidades cuyos conductores no acreditaron la legal propiedad de las mismas. Detuvieron también a un sujeto que conducía en aparente estado de ebriedad.

Las motocicletas fueron trasladadas a la base de la Policía Municipal para los procedimientos correspondientes.

Finalmente, se dio a conocer que la Dirección de Policía Municipal mantiene los recorridos preventivos y la atención de reportes ciudadanos para preservar el orden y la tranquilidad en las colonias de este gélido municipio.