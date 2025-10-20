Aseguran aeródromo y cocaína en avioneta

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Policía Federal Ministerial (PFM) adscrita a la Fiscalía Federal en el estado de Chiapas, ejecutó un cateo en el que aseguraron 203 paquetes con narcótico en un inmueble utilizado como aeródromo en Tapachula de Córdova y Ordóñez.

Lo anterior derivado de una carpeta de investigación que inició el Ministerio Público Federal (MPF), y luego de trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en coordinación con la FGR realizaron las diligencias correspondientes debidamente autorizadas por la autoridad competente.

Esto por hechos constitutivos del delito contra la salud, previsto y sancionado por el Código Penal Federal.

La probable comisión de los ilícitos se estaba cometiendo en un aeródromo ubicado en el kilómetro 5 de la carretera Jaritas-Ciudad Hidalgo, en el municipio referido.

Decomiso

Tras la ejecución del cateo, la PFM aseguró 203 paquetes que contenían polvo blanco con las características propias de clorhidrato de cocaína; así también, una avioneta, tres camionetas y el aeródromo.

Los elementos policiacos pusieron a disposición del MPF lo asegurado, quien continuará con la integración de la carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables del delito mencionado.

En el operativo participaron los elementos de la Guardia Nacional (GN), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar) y autoridades estatales.