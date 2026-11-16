Aseguran droga que venía a México por ruta marítima

Un cargamento de 550 paquetes de cocaína que eran transportados en una lancha con motores fuera de borda hacia México por la vía marítima, fue asegurado por elementos de la Marina de la Defensa Nacional de Guatemala que detuvo a tres personas.

La intercepción se dio a 41 millas náuticas de la costa, en un operativo efectuado en coordinación con la Unidad Especial Antipandillas Transnacionales del Ministerio Público y el Centro Antipandillas Transnacional de la Policía Nacional Civil (PNC).

Capturados

Los tripulantes al verse descubiertos y alcanzados pretendieron hundir la lancha, denominada “Ola del Pacífico”, pero aún así fueron detenidos, siendo estos identificados como Winson “N”, de 32 años; Yordany “N”, de 36 y Víctor “N”, de 45, todos guatemaltecos.

La droga incautada fue trasladada hacia las instalaciones del Comando Naval del Pacífico en el puerto de San José, Escuintla y posteriormente a la capital guatemalteca, en una operación en la que también participaron elementos de la Policía Nacional Civil, Ministerio Público y Gobernación.

En un comunicado, la Defensa Nacional de Guatemala informó que esa acción es el resultado de la coordinación interinstitucional y de las operaciones constantes que se desarrollan para combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, fortaleciendo la seguridad marítima y la protección de los espacios soberanos.