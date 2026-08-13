Aseguran en cateo inmueble de presunto defraudador

Tal y como lo dijo en su pronunciamiento el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, ordenó un operativo y la ejecución de un cateo en Palenque, específicamente en la cabecera y en un domicilio particular propiedad de Humberto “N”.

Recordemos que este sujeto desde hace varios años operaba impunemente, al grado de amenazar a sus víctimas bajo argumentos de ser influyente y supuestamente intocable.

Fraudes

Humberto “N” pasó de ser un gestor a estafador ya que que creó una fundación a la que denominó “Solo por Ayudar” con la que maquilaba sus acciones; no obstante, desde allí solicitaba desde 50, 100 y 150 mil pesos, con la promesa de construirles una vivienda a cada familia.

Gracias a las denuncias de los 400 afectados, la FGE a través de la Fiscalía de Distrito Selva Palenque, logró con los efectivos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial la ubicación y detención de Humberto “N”, quien fue vinculado a proceso y que deberá enfrentar la justicia, así lo confirmó Llaven Abarca.

Este miércoles, el operativo y cateo se hizo en una de las casas del presunto defraudador, ubicada en la colonia Ebenezer, al poniente de la zona conurbada, donde participaron elementos de la FGE, SSP y Ejército Mexicano, quienes aseguraron documentos relevantes y el inmueble.