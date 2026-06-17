Aseguran gasolina en la barra Zacapulco

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron aproximadamente tres mil litros de gasolina durante un operativo de vigilancia realizado en las inmediaciones de la barra Zacapulco, perteneciente al municipio de Acapetahua, en la región Soconusco de Chiapas.

De acuerdo con información oficial, el hallazgo se realizó como parte de los recorridos permanentes de inspección y vigilancia que efectúan las fuerzas navales en zonas costeras y esteros, con el objetivo de prevenir actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de personas, narcóticos, hidrocarburos y otros delitos federales.

Embarcación ilegal

Durante una patrulla terrestre y marítima, los elementos navales detectaron una embarcación menor abandonada, equipada con motor fuera de borda.

Al realizar una inspección detallada, localizaron alrededor de 50 bidones de plástico con capacidad de 50 litros cada uno, los cuales contenían gasolina.

Asimismo, en la embarcación fue encontrado un contenedor tipo “cubitanque” con capacidad para mil litros, el cual se encontraba aproximadamente a la mitad de su capacidad. En conjunto, el hidrocarburo asegurado alcanzó un volumen cercano a los tres mil litros.

Las autoridades señalaron que en el sitio no fueron localizadas personas relacionadas con la embarcación o el combustible. De manera preliminar, se presume que quienes se encontraban en la zona la abandonaron al percatarse de la presencia de las fuerzas de seguridad.

Después del aseguramiento, tanto la embarcación como la gasolina fueron trasladadas a las instalaciones de la 22.ª Zona Naval para su resguardo. Posteriormente, quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente para determinar el origen y destino del combustible.

Fuentes consultadas señalaron que este tipo de aseguramientos forman parte de las estrategias implementadas para combatir delitos relacionados con el manejo ilegal de hidrocarburos y otras actividades delictivas que utilizan rutas marítimas y costeras para su operación.

La Secretaría de Marina reiteró que continuará reforzando los patrullajes y acciones de vigilancia en la costa chiapaneca para impedir que embarcaciones sean utilizadas para el transporte de combustible destinado a operaciones ilegales en el mar.