Aseguran Golf que fue abandonado con marihuana

Autoridades estatales aseguraron un vehículo que se encontraba abandonado y en el interior tenía una bolsa con 39 dosis de marihuana, las cuales estaban listas para su comercialización en el municipio de Cacahoatán.

Operativo en la vía

Durante el operativo interinstitucional en el centro de esta población, se localizó el automóvil Volkswagen Golf de color azul, con placas del Estado de México, que tenía las puertas abiertas y las llaves puestas.

Se presume que el conductor al percatarse del patrullaje abandonó la unidad, retirándose rápidamente del lugar de los hechos.

Por ello, el vehículo fue sometido a inspección y encontraron una bolsa de nylon de color rosa, donde estaba la droga.

El vehículo fue trasladado a Tapachula para ser puesto a disposición de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, que abrió la carpeta de investigación correspondiente.

En las acciones participaron elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), Guardia Estatal Preventiva y Fronteriza, así como la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes han intensificado las labores de vigilancia en los municipios fronterizos.