Aseguran inmueble por venta ilegal de gas LP

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) por conducto de la Policía Federal Ministerial (PFM) en Chiapas, ejecutó una técnica de investigación (cateo) en la cual se aseguró un inmueble por venta ilegal de gas LP, ubicado en Palenque, en el que se aseguraron a dos personas.

Lo anterior derivado de una carpeta de investigación que inició el Ministerio Público Federal (MPF) por el delito de comercialización de hidrocarburos, en su modalidad de sustraer hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin el consentimiento de las personas autorizadas, previsto y sancionado en la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Denuncia

De acuerdo con los hechos, a través de una denuncia anónima hicieron del conocimiento sobre la venta ilegal de gas LP en un inmueble que se ubica en la carretera federal Palenque-Catazajá, gasera que se ubica en el crucero de Pakal-Ná-La libertad, en Palenque, en donde rellenaban cilindros de gas LP sin contar con las condiciones mínimas de seguridad en caso de algún accidente, fuga o explosión.

El MPF solicitó una orden de cateo, misma que fue autorizada por el juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Chiapas y en la que se aseguró un tanque tipo salchicha de gas estacionario con capacidad de cinco mil litros, con diversas mangueras y válvulas despachadoras, misma que se encontraba abastecida de un líquido con las características de gas LP a un 50 % de su capacidad aproximadamente, de acuerdo con el peritaje de expertos de Pemex.

Además de una impresora de tickets, una terminal de banco, dos celulares, diversos documentos, dinero en efectivo, un vehículo con la leyenda de una gasera y el inmueble.

Cabe señalar que previo al operativo, la autoridad ministerial se cercioró de que el domicilio no cuenta con registros de permisos que otorguen el derecho para llevar a cabo actividades en materia de hidrocarburo, por lo que para realizar la diligencia contó con el apoyo de elementos de la Defensa, Secretaría de Seguridad del Pueblo, peritos de Pemex y de Protección Civil.

Se detuvo a Evelio “N” y Alfredo “N”, a quienes pusieron a disposición junto a lo asegurado ante el MPF, quien continúa con la integración de la carpeta de investigación.