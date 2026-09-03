Aseguran más de mil huevos de tortuga

En el municipio de Arriaga un total de mil 800 huevos de tortuga marina fueron asegurados por elementos de la Policía Federal Ministerial, quienes además detuvieron a una persona durante un operativo.

De acuerdo con información de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), el aseguramiento derivó de una denuncia anónima en la que se alertó sobre el traslado del producto a bordo de un autobús de pasajeros que circulaba sobre la carretera Juchitán, Oaxaca-Arriaga, Chiapas.

Transporte ilegal

Según el reporte, los huevos serían llevados sin contar con el permiso correspondiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Se inició una carpeta de investigación por la probable comisión del delito relacionado con el transporte de ejemplares de fauna acuática considerada en categoría de riesgo.

Tras recibir la denuncia, agentes de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Subsede de Arriaga, implementaron un operativo de vigilancia sobre la carretera. Fue a la altura del kilómetro 029+000 del tramo Arriaga-Tapanatepec donde ubicaron el autobús.

Los federales le marcaron el alto al chofer para realizar una inspección. Durante la revisión localizaron tres cajas de cartón que contenían un total de mil 800 huevos de tortuga marina.

Ante el hallazgo, una persona fue detenida y tanto ella como el producto quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación, instancia que continuará con las investigaciones y determinará la situación jurídica.

Para garantizar su conservación y resguardo, los huevos fueron trasladados al Campamento Tortuga Marina de Puerto Arista, ubicado en el municipio de Tonalá, donde quedaron bajo guarda y custodia.

Las autoridades continuarán con las diligencias para establecer la procedencia de los huevos y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a la investigación necesaria.