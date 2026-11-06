Aseguran más de mil kilos de cocaína

En dos operaciones en las costas chiapanecas, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México aseguraron una tonelada con mil 149 kilogramos (kg) de cocaína y detuvieron a una persona.

De acuerdo con el reporte de la dependencia, las acciones se realizaron frente a las costas de Chiapas y Oaxaca durante recorridos de patrullaje y vigilancia marítima del personal naval, a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera.

Operativos

En la primera operación fueron asegurados 16 bultos con aproximadamente 629 kilogramos y en la segunda 16 bultos con 520 kilos de presunta cocaína; además, se detuvo a un presunto infractor de la ley.

La droga y el arrestado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con la finalidad de integrar la carpeta de investigación por delitos contra la salud.

Se estableció que estos aseguramientos representan una afectación económica a los traficantes de drogas superior a los 272 millones 898 mil pesos, con lo cual “se debilita la estructura financiera y operativa de los grupos delictivos”.

“En la presente administración suman más de 97 toneladas de cocaína aseguradas en la mar”, señaló la dependencia.

Asimismo, reiteró que continuarán los operativos permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre por parte de la Secretaría de Marina, para “inhibir actividades ilícitas en aguas nacionales, debilitar las capacidades operativas de grupos delictivos y fortalecer el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas”.