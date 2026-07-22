Aseguran más de una tonelada de cocaína

Un cargamento de por lo menos 1.5 toneladas de cocaína fue asegurado en altamar en las costas de Chiapas, en cuyas acciones también se detuvieron a cinco personas que fueron puestas a disposición de la autoridad competente.

Tras avistar la embarcación a través de un vuelo de patrullaje marítimo, una patrulla oceánica de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) realizó la intercepción a 150 millas náuticas al suroeste de Puerto Chiapas.

Inspección de lancha

De acuerdo con un comunicado, el personal de la Armada de México en funciones de Guardia Costera llevó a cabo la inspección de la lancha con tres motores fuera de borda, en la que encontraron 51 bultos con un peso de mil 530 kilogramos de presunta cocaína.

Los cinco detenidos y la droga fueron trasladados a las instalaciones de la XXII Zona Naval con sede en Puerto Chiapas, en donde luego de su revisión fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF).

Posteriormente, fueron llevados en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR), a las instalaciones de esta última dependencia, iniciándose la carpeta de investigación por delitos contra la salud.

Decomisos

Se dijo que con este aseguramiento se produjo una afectación económica estimada en 335 millones 452 mil 500 pesos a la delincuencia organizada; con esto se debilitan sus estructuras financieras y operativas.

Asimismo, se evitó la distribución de más de tres millones 60 mil dosis de droga, protegiendo de esta manera la salud principalmente de jóvenes.

Durante la presente administración federal, los aseguramientos hechos por la Secretaría de Marina (Semar) ascienden a casi 78.5 toneladas de cocaína.

Al finalizar, mencionó que continuarán con las operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre, para inhibir las actividades ilícitas.