Aseguran más de una tonelada de cocaína

Mil 140 kilogramos de cocaína que eran transportados en una embarcación menor con cuatro motores fuera de borda, fueron asegurados por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México. También detuvieron a tres tripulantes.

En la misma acción decomisaron 33 bidones con 840 litros de combustible y dos radiobalizas. La intercepción se dio a 385 millas náuticas (713 kilómetros) al suroeste de Puerto Chiapas, durante recorridos de patrullajes y vigilancia marítima.

Decomiso de droga

El reporte del Gabinete Federal de Seguridad señaló que la droga se encontraba en 38 bultos con un peso de mil 140 kilogramos, incluyendo el embalaje, mismos que fueron trasladados con los otros indicios y los detenidos a Puerto Chiapas.

Durante una acción conjunta con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se procedió a ponerlos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) que abrió la carpeta de investigación correspondiente por los delitos contra la salud.

“Este aseguramiento representa una afectación económica de aproximadamente 248 millones 947 mil 500 pesos, lo que debilita la estructura financiera y operativa de los grupos delictivos y se evitó que más de dos millones de dosis lleguen a la sociedad”, mencionó en un comunicado.

Apenas el lunes se dio a conocer otro aseguramiento de 834 kilogramos de cocaína por parte de la Secretaría de Marina, la cual estaba abandonada en el interior de una camioneta en el municipio de Tonalá, en la costa chiapaneca.

De acuerdo con el reporte oficial, en la actual administración suman 80 toneladas de cocaína asegurada en operativos en alta mar.

En la frontera sur las autoridades federales han incrementado las operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre en coordinación interinstitucional para inhibir las actividades ilícitas en las aguas nacionales.