Aseguran pipa, equipo de extracción y un predio

Como parte de las acciones para combatir la extracción ilegal de recursos naturales, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró un predio, una pipa y equipo diverso que presuntamente era utilizado para la extracción y comercialización clandestina de agua en el municipio de Reforma. Durante el operativo una persona fue detenida.

Orden de cateo

La intervención se realizó en cumplimiento de una orden de cateo otorgada por un juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal, luego de una denuncia ciudadana que alertó sobre la presunta extracción irregular de agua.

El vital líquido provenía de un pozo profundo, ubicado en un predio del camino hacia la ranchería Ignacio Zaragoza.

De acuerdo con las investigaciones, era, según refieren, extraído y cargado en camiones cisterna para su comercialización, situación que habría provocado afectaciones en el suministro de agua de pozos cercanos.

Decomiso

En el operativo participaron elementos de la Policía Federal Ministerial y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes localizaron y aseguraron un vehículo tipo pipa abastecido con agua, una bomba eléctrica utilizada para la extracción.

Asimismo, aproximadamente 40 metros de manguera y el inmueble donde según se realizaban estas actividades.

Las labores fueron reforzadas con la presencia de elementos de la Guardia Estatal Preventiva, la Policía Municipal y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), corporaciones que brindaron seguridad perimetral durante el desarrollo de la diligencia.

La persona detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), que continuará con la integración de la carpeta de investigación y determinará su situación jurídica conforme a derecho.

La FGR informó que la investigación se sigue por la probable comisión del delito de uso no autorizado de un bien perteneciente a la Nación, previsto en la Ley General de Bienes Nacionales.

Reiteró que continuará realizando operativos para combatir la explotación ilegal de recursos hídricos y proteger el acceso al agua en las comunidades.