Aseguran una estación clandestina de gas LP

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Guardia Nacional, aseguraron un inmueble donde presuntamente operaba de manera irregular una estación de gas LP en el municipio de Chilón.

El operativo fue realizado como parte de las acciones para combatir la comercialización ilegal de hidrocarburos. En el sitio, agentes federales y del Ministerio Público Federal efectuaron una diligencia de verificación.

Durante esta, detectaron que en el inmueble se almacenaba y distribuía gas licuado de petróleo, presuntamente sin cumplir con la normatividad vigente.

Bajo resguardo

Tras la inspección, las autoridades localizaron un tanque con capacidad aproximada de 5 mil litros, además de diversa infraestructura utilizada para el almacenamiento y suministro del combustible.

Como parte del procedimiento, personal de la FGR colocó los sellos de aseguramiento y dejó el inmueble bajo resguardo, mientras el agente del Ministerio Público Federal inició la carpeta de investigación correspondiente para determinar las responsabilidades legales.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas.

De acuerdo con la información preliminar, el establecimiento presuntamente no contaba con el dictamen de riesgo emitido por Protección Civil (PC), ni con las autorizaciones requeridas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) para operar este tipo de sitios.

Los federales señalaron que estas acciones forman parte de la estrategia nacional para combatir el mercado ilegal de hidrocarburos, prevenir accidentes derivados de instalaciones irregulares y fortalecer el cumplimiento de la legislación en materia energética.