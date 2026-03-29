Asesinan a chapín en rancho bananero

Un trabajador agrícola de origen guatemalteco fue asesinado de forma violenta en el rancho bananero Yanuen, en el municipio fronterizo de Ciudad Hidalgo, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones necesarias.

Ante el reporte del hallazgo, elementos de las diversas corporaciones policiacas y de los cuerpos de emergencia acudieron al sitio y tras verificar el hecho, determinaron que la persona del sexo masculino ya no contaba con signos vitales.

Homicidio

El cuerpo se encontraba en la “gallera” —lugar donde duermen los trabajadores—, mismo que presentaba una herida provocada por arma punzocortante (machete) y al parecer también tenía un impacto de bala.

El ahora occiso fue identificado con el nombre de Miguel Ángel “N” (34 años), originario de Guatemala, quien se desempeñaba como trabajador en la aplicación de herbicidas en el citado rancho, propiedad de la empresa Avatar.

De acuerdo con la información, fue la mañana del sábado que localizaron al hombre muerto, aunque no se tiene indicios sobre el responsable y tampoco las causas del crimen.

Peritaje

La zona fue acordonada mientras se llevaban a cabo las primeras pesquisas, encontrando en el lugar un casquillo percutido de un arma del calibre .9 milímetros (mm).

Personal de Servicios Periciales procedió al levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le practicarán la necropsia de ley, iniciándose a la vez la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio calificado.