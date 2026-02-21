Asesinan a hombre en la maleza cortándole la yugular

Tirado entre el monte fue localizado el cadáver de una persona en el libramiento del municipio de Huixtla, el cual al parecer presentaba una herida hecha con un arma punzocortante en el cuello, por lo que las autoridades iniciaron las pesquisas.

Personas que pasaban por el lugar conocido como Banco de Piedra, realizaron el macabro hallazgo y de inmediato dieron parte al número de emergencias, por lo que fueron alertadas las corporaciones policiacas que acudieron y verificaron el hecho.

Occiso

Se trataba de una persona del sexo masculino que vestía pantalón de mezclilla, camiseta blanca, playera café y zapatos negros, quien hasta el momento permanece en calidad de desconocida.

Elementos de la Guardia Estatal Preventiva al revisar el cuerpo determinaron que ya no presentaba signos vitales, detectando además una herida a la altura de la yugular, provocada por un arma blanca.

Por ello, personal de Servicios Periciales procedió a levantar indicios en la zona y al traslado del hoy occiso al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le practicarán la necropsia de ley.

Asimismo, fue iniciada una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado con la finalidad primero de identificar a la persona sin vida y también de dar con el paradero del o los responsables.