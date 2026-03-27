Asesinan a joven en departamentos

En las últimas horas de la noche del miércoles, una movilización de cuerpos de seguridad y emergencia se registró en el barrio Chino, luego de que vecinos reportaran al número de emergencias 9-1-1 una presunta riña en un conjunto de departamentos ubicado sobre la avenida Reforma, entre las calles Allende y 1.ª Poniente.

Feminicidio

Tras el aviso, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para verificar la situación. Al ingresar a uno de los departamentos localizaron a una mujer inconsciente en el interior de una de los cuartos.

Minutos después, paramédicos de Protección Civil (PC) arribaron al lugar e ingresaron al inmueble, donde luego de realizar la valoración correspondiente, confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

La joven fue identificada como Fernanda “N” (24 años). De acuerdo con versiones preliminares, tenía huellas de violencia física, así que se presume que fue agredida por un hombre, quien posteriormente se dio a la fuga.

El área fue acordonada por las autoridades, en tanto que peritos de la Fiscalía de Distrito Selva y el Ministerio Público (MP) realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver.

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio, con el objetivo de esclarecer los hechos y dar con el presunto responsable