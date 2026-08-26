Asesinan a migrante en una violenta riña

Un migrante de origen hondureño falleció luego de resultar gravemente herido durante una riña registrada en la unidad deportiva Salomón González Blanco, en el municipio de Escuintla.

La víctima fue identificada como Reinery Armando “N”, integrante de la caravana Sueños sin Fronteras, quien presentó varias heridas provocadas presuntamente con un arma blanca, entre ellas una lesión a la altura del cuello que le habría provocado una severa pérdida de sangre.

Homicidio en trifulca

De acuerdo con los primeros reportes, varios integrantes de la caravana protagonizaron una trifulca al interior de las instalaciones deportivas.

Durante el enfrentamiento, Reinery Armando “N” habría sido agredido y quedó gravemente herido. Al percatarse de lo ocurrido, algunos de los participantes se retiraron del lugar antes de la llegada de las autoridades.

Tras recibir el reporte, elementos de distintas corporaciones policiacas y personal de Protección Civil acudieron a la zona para brindar atención al lesionado.

Debido al mal estado en el que se encontraba tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital, donde posteriormente se confirmó su deceso.

Los integrantes de la caravana señalaron que el grupo había partido de Tapachula el pasado jueves y llegó a Escuintla el lunes, como parte de su recorrido hacia el norte del país.

Pesquisas

Elementos policiacos acordonaron el área y comenzaron con las investigaciones para establecer cómo ocurrió el enfrentamiento e identificar a los responsables.

Mientras tanto, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley.

Las autoridades también deberán determinar si entre los integrantes de la caravana se encontraban familiares de la víctima que pudieran aportar información para facilitar su identificación y esclarecer los hechos.

Por el caso fue iniciada una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, mientras continúan las diligencias de búsqueda y localización de los demás implicados.