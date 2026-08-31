Asesinan a mujer; hay una persona detenida

Con al menos cuatro heridas de bala fue encontrada la madrugada del domingo una mujer al interior de una camioneta tipo SUV particular, con las intermitentes encendidas sobre la calle 2 y avenida 3 de la colonia San Cayetano, en la capital chiapaneca.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho fue registrado cerca de las 01:25 horas, por lo que elementos policiacos municipales arribaron al sitio.

Les informaron que el vehículo de color blanco se encontraba mal estacionado y que tenía varios balazos en la portezuela del lado del conductor.

En seguida se presentaron las fuerzas del orden que tomaron conocimiento de lo sucedido; por ello, se pidió el apoyo del personal de Protección Civil.

Tras la valoración se dijo que derivado de las heridas por proyectiles de arma de fuego ya no contaba con signos de vitales.

Más tarde, personal de Servicios Periciales realizó las diligencias de campo para luego trasladar el cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo).

A través de un comunicado, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que se logró identificar a la víctima como Isaura Patricia López Vázquez (34 años).

Asimismo, informó acerca de la detención de Adier “N” como presunto responsable del feminicidio.

Desde el Centro de Justicia para las Mujeres en San Cristóbal de Las Casas, Llaven Abarca explicó que se recibió la noticia criminal a través del C5 Escudo Pakal.

De acuerdo con las primeras diligencias, la causa de muerte fue hemorragia aguda secundaria a herida de bala.

Mencionó que al indiciado también le fue asegurada un arma de fuego y se llevan a cabo las diligencias periciales correspondientes para determinar si fue utilizada en el asesinato, por lo que la carpeta de investigación continúa integrándose con los datos de prueba necesarios.

Finalmente, Llaven Abarca reiteró que “ningún feminicidio en Chiapas quedará impune”, y comentó que se solicitará la pena máxima de hasta 100 años de prisión en contra del presunto responsable.