Asesinan a mujer y la dejan entre matorrales

La localización del cuerpo sin vida de una persona del sexo femenino, entre unos matorrales sobre el antiguo tramo carretero Tapachula-Tuxtla Chico, a unos metros de la alberca Castrejón, movilizó a las diferentes corporaciones policiacas la tarde del viernes.

De acuerdo con los primeros reportes, se trata de una mujer que presentaba huellas de violencia. Presuntamente la asesinaron en otro lugar y ahí solo dejaron el cuerpo.

Paramédicos, al realizar la revisión del cadáver, determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Identificada

La víctima fue identificada como Heydi “N”, quien vestía blusa blanca, short azul y tenis deportivos, estableciéndose que al parecer fue en la madrugada que fue privada de la vida.

Elementos de las instituciones de seguridad acordonaron la zona, mientras que personal de Servicios Periciales procedía al levantamiento de indicios y del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le practicarán la necropsia de ley.

Por estos hechos, la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio, en contra de quien o quienes resulten responsables.

Refirieron que el domicilio de la víctima se ubica en el centro de Tapachula; tenía dos hijos menores de edad, quienes quedan en la orfandad.