Asesinan a plomazos a un hombre; homicida escapa

Un hombre perdió la vida tras ser atacado con un arma de fuego al interior de un establecimiento de bebidas alcohólicas, ubicado en el barrio Centro del poblado de Petalcingo, municipio de Tila. El homicida escapó del lugar.

Los hechos ocurrieron pasado el mediodía de ayer domingo, en un negocio conocido como La Cantina de Memo.

De acuerdo con los primeros reportes, dos personas del sexo masculino se encontraban en el negocio cuando de repente comenzaron una discusión que presuntamente derivó en una agresión armada.

Durante el altercado, uno de ellos recibió un disparo que le provocó la muerte. La víctima fue identificada como Efraín “N”, de aproximadamente 40 años, quien presentaba una herida producida por un proyectil de arma de fuego en la cabeza.

Luego del reporte del homicidio, elementos de la Policía Municipal y de otras corporaciones de seguridad se movilizaron al sitio. Los agentes acordonaron el área para preservar posibles indicios y resguardar la escena.

Posteriormente, personal del Ministerio Público y del equipo interinstitucional de investigación realizó las diligencias correspondientes y las actuaciones necesarias para el levantamiento del cadáver.

En tanto, el presunto responsable se dio a la fuga, por lo que las autoridades deberán llevar a cabo las investigaciones para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades, con el fin de localizar al otro involucrado.