Asesinan a sujeto frente a su domicilio

Un hombre sin vida y una intensa movilización por parte de autoridades fueron el saldo de un lamentable incidente ocurrido en las últimas horas de la noche del jueves, en pleno centro del municipio de Jiquipilas. Los primeros informes señalan que el homicidio derivó de una presunta riña.

Homicidio

Trascendió que minutos antes de las 21:00 horas, vecinos del barrio Centro sobre la calle Central entre 2.ª y 3.ª Sur habrían reportado una persona herida que se encontraba tirada a media vialidad y con abundante hemorragia, derivado de dos impactos de arma de fuego.

Por ello, personal de Protección Civil (PC) se presentó al sitio para confirmar minutos más tarde que el individuo ya no contaba con signos vitales, por lo cual las corporaciones policiacas colocaron el acordonamiento en ambos sentidos de la vía.

Se mantuvieron a la espera de los Servicios Periciales que se harían cargo de retirar el cadáver y llevarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).

Por último, versiones extraoficiales indicaron que los vecinos únicamente escucharon el par de detonaciones, por lo que salieron a ver qué había pasado y localizaron a la persona del sexo masculino muerta frente a su domicilio.

Más tarde, el hoy occiso fue identificado con el nombre de Jhonatan “N” (29 años), quien era oriundo del municipio de Comitán.