Asesinan en Guatemala a un tapachulteco

El cuerpo sin vida de un hombre de nacionalidad mexicana fue localizado entre las piedras del río Cabuz, ubicado en la comunidad El Tecomatillo, de la municipalidad Catarina, en el Departamento de San Marcos, Guatemala.

Macabro hallazgo

Los restos fueron encontrados por los lugareños que pasaban por la zona, quienes notificaron a las autoridades competentes. Se desplegó un operativo y corroboraron el reporte.

Se dio a conocer que el sujeto se encontraba envuelto en costales de plástico de color rojo, completamente amarrados, estableciéndose que antes de ser asesinado fue sometido a tortura y después arrojado al afluente que lo arrastró hasta el lugar donde fue encontrado.

Identificado

De acuerdo con la Policía Nacional Civil, la persona fue identificada como Mauricio “N” (30 años), originario de la ciudad de Tapachula, Chiapas, cercano a la frontera con Guatemala.

Aún cuando se desconocen los pormenores del crimen, se indicó que el cadáver estaba envuelto y atado a la altura de los pies, cintura y cabeza.

Por este motivo, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones correspondientes para tratar de establecer el lugar y las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

Se indicó que se espera que los familiares del ahora occiso acudan ante las autoridades guatemaltecas a identificar el cuerpo para llevar a cabo el proceso de repatriación del mismo y se proceda a las exequias fúnebres.