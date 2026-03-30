Asesinan en su casa a pareja de maestros jubilados

En las últimas horas de la noche del sábado, un hecho violento conmocionó a habitantes de Motozintla luego de que una pareja de maestros jubilados fuera localizada sin vida dentro de su domicilio, ubicado sobre la avenida Central Norte, a escasa distancia de la Presidencia Municipal.

Las víctimas fueron identificadas como Marín “N” y Auri “N”, ambos docentes retirados, quienes presuntamente habrían sido asesinados en el interior de su vivienda.

Reporte

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer detalles sobre la mecánica de los hechos ni el posible móvil del crimen.

De acuerdo con versiones preliminares, fueron vecinos de la zona quienes alertaron a las corporaciones policiacas tras percatarse de una situación inusual, lo que derivó en la movilización.

Al arribar al lugar, los elementos confirmaron el hallazgo y procedieron a acordonar el área para preservar la escena.

Diligencias

Posteriormente, personal de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos, dando inicio a las investigaciones para esclarecer este doble homicidio que ha generado consternación entre la población.

Se presume que pudo haberse tratado de un asalto y al oponerse, las víctimas fueron asesinadas, aunque las autoridades han mostrado hermetismo respecto al caso.

Hasta ahora, no se ha reportado la detención de personas relacionadas con el incidente, aunque abrieron la carpeta de investigación por los delitos de homicidio calificado.