Atacan a balazos a doctor y le dan en un hombro

Cuando retornaba a su domicilio, el conocido doctor Luis Mariano “N” fue atacado a balazos en repetidas ocasiones por un grupo armado que logró escapar y sin ser detenido, esto en el municipio de Ocosingo.

De acuerdo a datos obtenidos por este medio informativo y testigos, el conductor de un Chevrolet Trax, color gris y con placas de circulación de Chiapas, se desplazaba en una de las calles principales del barrio Nuevo.

Allí se encontraba una camioneta Tacoma de color blanco, atravesada y obstruyendo el tránsito, específicamente en la 1a. Oriente Sur, esquina con 7a. avenida Sur Oriente, muy cerca de la zona conocida como “las 4 Esquinas” y de la ganadera local.

Momento de la agresión

Los tripulantes de esta unidad, presuntamente bajo los influjos de bebidas alcohólicas y estupefacientes, estaban alterando el orden y atacaban a golpes e insultos a los que circulaban por la zona.

En esos momentos, el conductor de la Chevrolet Trax realizó una ligera maniobra para esquivar la obstrucción, logrando alejarse unos cuantos metros, cuando fue atacado en varias ocasiones por las armas de fuego, pero no detuvo su marcha a pesar que un impacto le alcanzó el hombro.

Condujo hasta el hospital IMSS-Bienestar, donde solicitó ayuda inmediata, misma que se le proporcionó y sus colegas descartaron lesiones graves.

Cabe señalar que al lugar del ataque se constituyeron elementos de distintas corporaciones policiacas que acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Fiscalía de Distrito Selva y peritos para las investigaciones pertinentes y el levantamiento de los casquillos percutidos.