Atacan a balazos a policía municipal

Un agente de la Policía Municipal resultó lesionado por impacto de bala tras ser víctima de un ataque directo registrado sobre la avenida Insurgentes, en las inmediaciones de la terminal de autobuses OCC.

Lo anterior generó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia y de las corporaciones de seguridad.

El uniformado fue identificado como Adonaí “N”, quien —de acuerdo con los primeros reportes— se disponía a abordar un transporte público para trasladarse a su municipio de origen, Oxchuc.

De pronto, un sujeto a bordo de una motocicleta se le aproximó y le disparó por la espalda para después darse a la fuga con rumbo desconocido.

Agresión armada

Tras la agresión, paramédicos de Protección Civil (PC) acudieron de inmediato para proporcionar los primeros auxilios al elemento policiaco, quien presentaba una herida de bala en la espalda.

Después fue trasladado a un hospital de la ciudad, donde su estado de salud fue reportado como estable.

Como parte de las acciones de respuesta, elementos de la Policía Municipal y corporaciones estatales acordonaron la zona y desplegaron un operativo de búsqueda en distintos puntos de la ciudad.

Durante estos recorridos fue localizada una motocicleta y un casco, presuntamente utilizados en el ataque, los cuales fueron hallados abandonados en el barrio El Cerrito.

De manera preliminar trascendió que el atentado podría estar relacionado con recientes detenciones de presuntos integrantes o líderes de grupos delictivos en San Cristóbal de Las Casas.

Sin embargo, las autoridades señalaron que será conforme avancen las investigaciones cuando se determine el móvil del ataque y se deslinden responsabilidades para que el crimen no quede impune.