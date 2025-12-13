Atacan a hombre a machetazos

Con múltiples heridas provocadas por un arma punzocortante resultó una persona del sexo masculino durante un ataque ocurrido en la 3.ª avenida Sur y 12.ª calle Oriente, en el centro de Tapachula.

En el lugar fue localizado Fernandino “N”, el cual presentaba heridas en el abdomen, cuello, región occipital del cráneo y en la oreja izquierda.

Paramédicos del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch) acudieron para brindarle los primeros auxilios y trasladarlo al hospital regional, en donde se le reportó como delicado de salud.

Elementos de las corporaciones policiacas también acudieron al lugar de los hechos para tomar conocimiento e iniciar las investigaciones correspondientes, aunque el sujeto no pudo rendir su declaración.

Agresor escapó

Se dijo que fue agredido por un individuo que utilizó un machete, con el cual le provocó las lesiones graves. El responsable se dio a la fuga.

Las policías estatales y municipales realizaron patrullajes en la zona para tratar de localizar al responsable, pero este ya había desaparecido.

Se aclaró que se desconoce la identidad del agresor y las causas de los hechos, por lo que fue iniciada una carpeta de investigación por el delito de lesiones e intento de homicidio en contra de quien o quienes resulten responsables.